2019-09-02T08:52:35+03:00
Общество

Дочь убившей годовалого ребенка жительницы Башкирии сдали в приют

Ни один из родственников не захотел взять 5-летнюю девочку на воспитание
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Маленькая Камилла стала сиротой после страшного поступка материМаленькая Камилла стала сиротой после страшного поступка матери
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Пятилетнюю Камиллу – дочь убившей годовалого сына Юлии Хабировой – поместили в приют. Об этом рассказали в отделе опеки по Дюртюлинскому району.

– На данный момент никто из родственников не обратился в органы опеки с желанием взять девочку на воспитание, – цитирует пресс-службу ведомства РИА-Новости.

Напомним, 30 августа молодая мать призналась, что задушила своего ребенка и спрятала тело в куче навоза. После преступления она заявила в полицию о пропаже малыша. Его искали сотни человек. В какой-то момент женщина решила рассказать, что натворила. Вчера, 1 сентября, ее заключили под стражу и предъявили обвинение в убийстве малолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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