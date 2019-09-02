В Уфе закроют парковку перед Конгресс-холлом

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-02T08:00:52+03:00

Это связано с проведением молодежного праздника

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В Уфе не несколько дней закроют парковку перед Конгресс-холлом «Торатау». Об этом сообщает столичная администрация.

Водителям придется искать поблизости другую стоянку в связи с проведением праздничного мероприятия «Салям, студент». Ограничение будет действовать с 6:00 5 сентября до 00:00 8 сентября.

В пресс-службе уфимской мэрии просят горожан и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Справка: праздник «Салям, студент» пройдет в Уфе на площади имени Салавата Юлаева 7 сентября. С 18:00 до 22:00 здесь выступят известные башкирские артисты. В конце мероприятия организаторы разыграют мотоцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU