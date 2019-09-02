В Башкирии две женщины пострадали при столкновении "Лады" и "Пежо"
Авария случилась в Стерлитамаке
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
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В первый день осени на дорогах Башкирии было относительно спокойно, зарегистрировали лишь четыре аварии с пятью пострадавшими.
Самое серьезное ДТП случилось днем в Стерлитамаке, на пересечении Петровского тракта и улицы Бабушкина. 59-летний мужчина на "Ладе Х Рей", предположительно, не уступил путь "Пежо 408", хотя у того было преимущество.
Машины столкнулись, причем отечественное авто перевернулось от удара - пострадали две пожилые пассажирки. Как сообщает ГИБДД Башкирии, 63-летняя и 66-летняя женщины были госпитализированы.
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU