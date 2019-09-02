2019-09-02T07:29:47+03:00
Происшествия

В Башкирии две женщины пострадали при столкновении "Лады" и "Пежо"

Авария случилась в Стерлитамаке
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Госавтоинспекция БашкирииФото: Госавтоинспекция Башкирии
Изменить размер текста:

В первый день осени на дорогах Башкирии было относительно спокойно, зарегистрировали лишь четыре аварии с пятью пострадавшими.

Самое серьезное ДТП случилось днем в Стерлитамаке, на пересечении Петровского тракта и улицы Бабушкина. 59-летний мужчина на "Ладе Х Рей", предположительно, не уступил путь "Пежо 408", хотя у того было преимущество.

Машины столкнулись, причем отечественное авто перевернулось от удара - пострадали две пожилые пассажирки. Как сообщает ГИБДД Башкирии, 63-летняя и 66-летняя женщины были госпитализированы.

Фото: Госавтоинспекция Башкирии

Фото: Госавтоинспекция Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Башкирии рецидивист избил и ограбил пенсионера – мужчину задержали прохожие
Дочь убившей годовалого ребенка жительницы Башкирии сдали в приют
В Уфе закроют парковку перед Конгресс-холлом
В Башкирии полиция ищет обманутых клиентов автосалона
Свалка вместо парковки: уфимцы просят привести в порядок пустырь
«Башавтотранс» получил 180 новых автобусов
Власти Уфы распродают участки под строительство жилья
Отец годовалого малыша из Башкирии, которого задушила мать, соорудил мемориал возле места убийства
Умер паралимпийский тренер из Уфы Владимир Малинский
В Уфе появятся новые парки
В Башкирии девушке пробило ногу частью мотоцикла
Министр здравоохранения Башкирии сделал массаж сердца пожилому марафонцу
В Уфе бабушка божий одуванчик станцевала на рок-концерте
В Башкирии сохранятся заморозки
«У людей появляется альтернатива» - Хабиров о новых автобусах
Линус Умарк намерен уйти из КХЛ
Жительницу Башкирии, убившую годовалого сына, поместили под стражу
В Башкирии молодой водитель устроил смертельную аварию, погибла женщина
В Уфе проходит международный марафон
В Башкирии бабушка в доме обнаружила тело своей 15-летней внучки
За полгода 66,5 тысяч жителей Башкирии сменили место жительства
Молодая мать из Башкирии, убившая годовалого сына, отказывалась от помощи отца ребенка