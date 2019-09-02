Свалка вместо парковки: уфимцы просят привести в порядок пустырь

СЕГОДНЯ 07:03 2019-09-02T07:03:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители улицы Зенцова просят решить проблему с пустырем возле детсада №19. Раньше здесь стояло аварийное здание, которое снесли. По словам местных жителей, власти пообещали им устроить на территории парковку для родителей, которые отвозят детей в садик. Однако время идет, а площадку никто не облагораживает: пустырь зарастает бурьяном и превращается в свалку.

- Проезжая часть перед садиком узкая. Очень опасно высаживать детей, - возмущаются горожане, написавшие обращение к мэрии. - Можно попросить строителей района с щебнем отсыпать площадку.

Разобраться в ситуации поручено главе Ленинского района Олегу Котову.

ИСТОЧНИК KP.RU