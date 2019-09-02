2019-09-02T07:03:28+03:00
Общество

Свалка вместо парковки: уфимцы просят привести в порядок пустырь

Рядом расположен детский сад и родителям негде оставлять свои машины
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Пока участок зарастает бурьяном и превращается в помойкуПока участок зарастает бурьяном и превращается в помойку
Изменить размер текста:

Жители улицы Зенцова просят решить проблему с пустырем возле детсада №19. Раньше здесь стояло аварийное здание, которое снесли. По словам местных жителей, власти пообещали им устроить на территории парковку для родителей, которые отвозят детей в садик. Однако время идет, а площадку никто не облагораживает: пустырь зарастает бурьяном и превращается в свалку.

- Проезжая часть перед садиком узкая. Очень опасно высаживать детей, - возмущаются горожане, написавшие обращение к мэрии. - Можно попросить строителей района с щебнем отсыпать площадку.

Разобраться в ситуации поручено главе Ленинского района Олегу Котову.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии полиция ищет обманутых клиентов автосалона
«Башавтотранс» получил 180 новых автобусов
Власти Уфы распродают участки под строительство жилья
У дома, где мать из Башкирии убила сына, появилась фотография малыша и цветы
Умер паралимпийский тренер из Уфы Владимир Малинский
В Уфе появятся новые парки
В Башкирии девушке пробило ногу частью мотоцикла
Министр здравоохранения Башкирии сделал массаж сердца пожилому марафонцу
В Уфе бабушка божий одуванчик станцевала на рок-концерте
В Башкирии сохранятся заморозки
«У людей появляется альтернатива» - Хабиров о новых автобусах
Линус Умарк намерен уйти из КХЛ
Жительницу Башкирии, убившую годовалого сына, поместили под стражу
В Башкирии молодой водитель устроил смертельную аварию, погибла женщина
В Уфе проходит международный марафон
«Все, нашли мне замену»: в Башкирии нашли тело 15-летней девочки
За полгода из Башкирии уехали 66,5 тысячи человек
Молодая мать из Башкирии, убившая годовалого сына, отказывалась от помощи отца ребенка