Свалка вместо парковки: уфимцы просят привести в порядок пустырь
Рядом расположен детский сад и родителям негде оставлять свои машины
Пока участок зарастает бурьяном и превращается в помойку
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Жители улицы Зенцова просят решить проблему с пустырем возле детсада №19. Раньше здесь стояло аварийное здание, которое снесли. По словам местных жителей, власти пообещали им устроить на территории парковку для родителей, которые отвозят детей в садик. Однако время идет, а площадку никто не облагораживает: пустырь зарастает бурьяном и превращается в свалку.
- Проезжая часть перед садиком узкая. Очень опасно высаживать детей, - возмущаются горожане, написавшие обращение к мэрии. - Можно попросить строителей района с щебнем отсыпать площадку.
Разобраться в ситуации поручено главе Ленинского района Олегу Котову.
ИСТОЧНИК KP.RU