В Башкирии полиция ищет обманутых клиентов автосалона

СЕГОДНЯ 07:16 2019-09-02T07:17:48+03:00

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Полиция просит откликнуться всех, кто пострадал от действий уфимского автосалона. Он работал по нескольким адресам в разное время: как «КамаАвтоТорг» на улице Новосибирской, 2/2, «АвенюМоторс» на улице Сарапульской, 35 и «БравоАвто» на Базисном проезде 2Д.

Сотрудники фирмы предлагали через интернет приобрести новые машины и авто с пробегом по выгодным ценам и уменьшенной кредитной ставке. Как только клиент заключал договор и вносил часть денег, обнаруживалось, что стоимость машины завышена на несколько сотен тысяч рублей. Если покупатель отказывался от машины, ему предлагали заплатить неустойку в размере 30 процентов.

- Для супружеской пары из города Уфы, которая желала приобрести легковой автомобиль за 700 тысяч рублей, покупка обошлась на сумму в более чем миллион рублей, - объяснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Полиция вычислила мошенников, в отношении аферистов завели уголовное дело. Чтобы привлечь их к ответственности, нужно найти как можно больше людей, пострадавших от их действий. Жертвам злоумышленников рекомендуют позвонить в правоохранительные органы: 8 (347) 279-38-85, 279-36-08 или в ближайшее отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU