«Башавтотранс» получил 180 новых автобусов
Государственный перевозчик Башкирии получил 180 новых автобусов. Все машины марки «Вектор Некст». Их распределят поровну на городские и пригородные маршруты. Их передадут не только автопарку Уфу, но также направят в Салават, Стерлитамак, Бирск, Красноусольск, Мелеуз, Нефтекамск, Дюртюли, Туймазы и другие крупные населенные пункты региона.
Все новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами, рейсоуказателями. В салонах установлены мягкие кресла, оборудованные ремнями безопасности.
Таким образом, за этот год Башкирия закупила 527 автобусов, еще 109 транспортных средств должны поступить в республику в скором времени.
ИСТОЧНИК KP.RU