«Башавтотранс» получил 180 новых автобусов

СЕГОДНЯ 06:37 2019-09-02T06:37:23+03:00

Их направят на городские и пригородные маршруты

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Государственный перевозчик Башкирии получил 180 новых автобусов. Все машины марки «Вектор Некст». Их распределят поровну на городские и пригородные маршруты. Их передадут не только автопарку Уфу, но также направят в Салават, Стерлитамак, Бирск, Красноусольск, Мелеуз, Нефтекамск, Дюртюли, Туймазы и другие крупные населенные пункты региона.

Все новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами, рейсоуказателями. В салонах установлены мягкие кресла, оборудованные ремнями безопасности.

Таким образом, за этот год Башкирия закупила 527 автобусов, еще 109 транспортных средств должны поступить в республику в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU