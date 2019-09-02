2019-09-02T06:12:30+03:00
Общество

Власти Уфы распродают участки под строительство жилья

С молотка уйдут семь участков
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Аукцион по продаже земельных участков под ИЖС состоится в Уфе 4 октября. Как сообщает Управление земельных и имущественных отношений городской администрации, в этот день с молотка пустят как минимум семь территорий.

Пять продаваемых участков расположены в Самохваловке, что в Калининском районе. В их числе - участок №8 в квартале 31 «О» (площадь 1113 кв.м.) с начальной ценой 957 тысяч рублей, участок №2 в квартале 31 «Н» (1303 кв.м.) с начальной ценой 1 млн 120 тысяч рублей, участок №7 в квартале 31 «О» (1204 кв.м) - цена 1 млн 35 тысяч рублей, участок №13 в квартале 31 «О» (1192 кв.м.) - цена от 1 млн 25 тысяч рублей и участок №4 в квартале 31 «Л» (1355 кв.м.) - цена от 1 млн 165 тысяч рублей.

Кроме того, на торги выставили два участка в Нагаево, в Октябрьском районе. Один из них площадью 1534 кв.м. расположен на ул. Благородная, а второй - 1671 кв. м. на ул. Солидарности.

Заявки принимаются до 30 сентября, уточнили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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