2019-09-01T21:01:01+03:00
Общество

Умер паралимпийский тренер из Уфы Владимир Малинский

Мужчине было всего 64 года
Рустем АХУНОВ
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Паралимпийский комитет России рассказал о смерти 64-лтенего тренера из Уфы Владимира Малинского.

Тренер занимался подготовкой паралимпийских сборных России по биатлону и лыжным гонкам. Коллеги отмечают, что Малинский был тренером высокого класса, который знал и понимал все особенности спорта, которому посвятил всю свою жизнь. Он тренировал сразу нескольких спортсменов, которые позже становились медалистами Паралимпийских игр.

В паралимпийском комитете России смерть тренера назвали большой утратой для всего паралимпийского движения. Мужчины не стало на 65 году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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