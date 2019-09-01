Умер паралимпийский тренер из Уфы Владимир Малинский
Мужчине было всего 64 года
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Паралимпийский комитет России рассказал о смерти 64-лтенего тренера из Уфы Владимира Малинского.
Тренер занимался подготовкой паралимпийских сборных России по биатлону и лыжным гонкам. Коллеги отмечают, что Малинский был тренером высокого класса, который знал и понимал все особенности спорта, которому посвятил всю свою жизнь. Он тренировал сразу нескольких спортсменов, которые позже становились медалистами Паралимпийских игр.
В паралимпийском комитете России смерть тренера назвали большой утратой для всего паралимпийского движения. Мужчины не стало на 65 году жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU