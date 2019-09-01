В Уфе появятся новые парки
В Уфе к 1 ноября появятся несколько новых парков.
Об изменениях рассказал врио главы республики Радий Хабиров. По его словам, до 1 ноября в столице появятся четыре новых парка.
- Жители получат безопасные современные и комфортные места для отдыха. Уфа будет городом парков, для этого у нас есть все предпосылки, - написал Хабиров в соцсетях.
Он отметил, что работы идут в четырех парках – «Первомайский», «Журавли» и еще двух неназванных. Новыми местами отдыха он обещал определить стандарты, которых будут придерживаться при создание похожих объектов в других городах республики. Как обещает Хабиров, при создании парков будет учитываться мнение местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU