В Уфе появятся новые парки

СЕГОДНЯ 19:14 2019-09-01T19:14:19+03:00

До 1 ноября в Уфе появятся несколько новых парков

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В Уфе к 1 ноября появятся несколько новых парков.

Об изменениях рассказал врио главы республики Радий Хабиров. По его словам, до 1 ноября в столице появятся четыре новых парка.

- Жители получат безопасные современные и комфортные места для отдыха. Уфа будет городом парков, для этого у нас есть все предпосылки, - написал Хабиров в соцсетях.

Он отметил, что работы идут в четырех парках – «Первомайский», «Журавли» и еще двух неназванных. Новыми местами отдыха он обещал определить стандарты, которых будут придерживаться при создание похожих объектов в других городах республики. Как обещает Хабиров, при создании парков будет учитываться мнение местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU