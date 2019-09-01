2019-09-01T18:07:34+03:00
Происшествия

В Башкирии девушке пробило ногу частью мотоцикла

Инцидент произошел в Белорецке
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии девушке пробило ногу подножкой мотоциклаВ Башкирии девушке пробило ногу подножкой мотоцикла
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В Башкирии девушке-мотоциклисту проткнуло ногу подножкой мотоцикла.

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, авария произошла на территории заброшенного аэропорта Белорецка. По всей видимости, девушка не справилась с управлением и уронила мотоцикл. Упала пострадавшая неудачно — подножка мотоцикла насквозь проткнула несчастной голень. На место немедленно выехали медики, полицейские и спасатели.

В итоге спасатели срезали подножку мотоцикла и передали врачам, которые увезли пострадавшую в больницу.

Госкомитет Башкирии по ЧС просит всех водителей соблюдать правила дорожного движения и не совершать необдуманных маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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