В Башкирии девушке пробило ногу частью мотоцикла
Инцидент произошел в Белорецке
В Башкирии девушке пробило ногу подножкой мотоцикла
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В Башкирии девушке-мотоциклисту проткнуло ногу подножкой мотоцикла.
По данным госкомитета Башкирии по ЧС, авария произошла на территории заброшенного аэропорта Белорецка. По всей видимости, девушка не справилась с управлением и уронила мотоцикл. Упала пострадавшая неудачно — подножка мотоцикла насквозь проткнула несчастной голень. На место немедленно выехали медики, полицейские и спасатели.
В итоге спасатели срезали подножку мотоцикла и передали врачам, которые увезли пострадавшую в больницу.
Госкомитет Башкирии по ЧС просит всех водителей соблюдать правила дорожного движения и не совершать необдуманных маневров.
ИСТОЧНИК KP.RU