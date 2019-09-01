Министр здравоохранения Башкирии сделал массаж сердца пожилому марафонцу

СЕГОДНЯ 16:56 2019-09-01T16:56:27+03:00

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Министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин помог пенсионеру, которому стало плохо во время марафона.

Напомним, что сегодня в башкирской столице проходит международный уфимский марафон. На мероприятии собрались любители бега всех возрастов. Внезапно одному из пожилых бегунов стало плохо. Ему тут же начали оказывать помощь медики, которые дежурили рядом. Также ему помог министр здравоохранения Башкирии – Максим Забелин сделал пожилому мужчине непрямой массаж сердца.

По данным правительственного портала «Башинформ», сейчас пожилой бегун находится в больнице. За его жизнь борются врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU