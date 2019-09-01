В Уфе бабушка божий одуванчик станцевала на рок-концерте

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-01T15:42:34+03:00

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В Уфе на фестивале «День тысячи музыкантов» засняли бабушку, танцующую под вечный хит группы «Nirvana».

По кадрам понятно, что милая бабушка в нарядном платке подошла прямо к импровизированной сцене «открытого» музыкального фестиваля. Старушка задорно хлопает в ладоши и пританцовывает, стоя среди фанатов рока. Под конец видео кто-то из стоящих рядом мужчин аккуратно отодвинул бабушку от чересчур активных фанатов – прыгающая около нее девушка едва не ударила пенсионерку локтем.

- Нэнэй (бабушка на башкирском языке) пришла на внука в парк «Ватан» посмотреть на «Дне тысячи музыкантов», - подписал забавный ролик его автор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/729374" frameborder="0"></iframe> В Башкирии бабушка станцевала под хит группы Nirvana.

ИСТОЧНИК KP.RU