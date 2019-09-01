В Уфе бабушка божий одуванчик станцевала на рок-концерте
В Уфе на фестивале «День тысячи музыкантов» засняли бабушку, танцующую под вечный хит группы «Nirvana».
По кадрам понятно, что милая бабушка в нарядном платке подошла прямо к импровизированной сцене «открытого» музыкального фестиваля. Старушка задорно хлопает в ладоши и пританцовывает, стоя среди фанатов рока. Под конец видео кто-то из стоящих рядом мужчин аккуратно отодвинул бабушку от чересчур активных фанатов – прыгающая около нее девушка едва не ударила пенсионерку локтем.
- Нэнэй (бабушка на башкирском языке) пришла на внука в парк «Ватан» посмотреть на «Дне тысячи музыкантов», - подписал забавный ролик его автор.
В Башкирии бабушка станцевала под хит группы Nirvana.
ИСТОЧНИК KP.RU