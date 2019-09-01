2019-09-01T15:17:02+03:00
Общество

В Башкирии сохранятся заморозки

Жителей республики ждет холодное начало осени
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Жителей Башкирии ждет холодное начало сентябряЖителей Башкирии ждет холодное начало сентября
Изменить размер текста:

В начале сентября на территории Башкирии сохранится холодная погода.

Так, по данным Башгидромета, ночью и утром 2 сентября в регионе похолодает до +1 градуса. Днем потеплеет до +14 градусов. По всей территории Башкирии ожидается пасмурная погода. Возможны небольшие осадки.

Такая же погода ожидается и во вторник, 3 сентября. Потепление в регион придет лишь ближе к концу неделю, но о настоящем бабьем лете говорить пока рано. На следующих выходных температура воздуха днем поднимется до 20 градусов, а ночью похолодает до 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24