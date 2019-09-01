В Башкирии сохранятся заморозки

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-01T15:17:02+03:00

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В начале сентября на территории Башкирии сохранится холодная погода.

Так, по данным Башгидромета, ночью и утром 2 сентября в регионе похолодает до +1 градуса. Днем потеплеет до +14 градусов. По всей территории Башкирии ожидается пасмурная погода. Возможны небольшие осадки.

Такая же погода ожидается и во вторник, 3 сентября. Потепление в регион придет лишь ближе к концу неделю, но о настоящем бабьем лете говорить пока рано. На следующих выходных температура воздуха днем поднимется до 20 градусов, а ночью похолодает до 10.

ИСТОЧНИК KP.RU