В Башкирии сохранятся заморозки
Жителей республики ждет холодное начало осени
Жителей Башкирии ждет холодное начало сентября
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В начале сентября на территории Башкирии сохранится холодная погода.
Так, по данным Башгидромета, ночью и утром 2 сентября в регионе похолодает до +1 градуса. Днем потеплеет до +14 градусов. По всей территории Башкирии ожидается пасмурная погода. Возможны небольшие осадки.
Такая же погода ожидается и во вторник, 3 сентября. Потепление в регион придет лишь ближе к концу неделю, но о настоящем бабьем лете говорить пока рано. На следующих выходных температура воздуха днем поднимется до 20 градусов, а ночью похолодает до 10.
ИСТОЧНИК KP.RU