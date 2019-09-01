Жительницу Башкирии, убившую годовалого сына, поместили под стражу

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-01T12:08:13+03:00

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В Башкирии арестовали 28-летнюю женщину, которая спрятала тело своего годовалого ребенка в навоз.

Напомним, что в минувшую пятницу молодая мама призналась в том, что ночью вынесла тело своего ребенка на улице, где спрятала в куче навоза. После этого женщина заявила о пропаже малыша, поставив на уши всю республику. На место выехали сотни человек, которые так или иначе участвовали в поисках ребенка. К сожалению, у истории оказался жуткий конец.

Сегодня, 1 сентября, Дюртюлинский районный суд решил арестовать женщину. Ее поместили под стражу. Также ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего.

Сейчас сыщики изучают все обстоятельства страшной истории, включая условия проживания семьи матери-убийцы. Известно, что в скором времени женщину отправят на психиатрическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU