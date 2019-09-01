В Башкирии молодой водитель устроил смертельную аварию, погибла женщина

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-01T11:31:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Стерлитамаке 18-летний водитель насмерть сбил 40-летнюю женщину.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на улице Элеваторной. 18-летний парень за рулем ВАЗ-2108 сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. После этого автомобиль выкинуло в кювет, где он столкнулся с деревом. К сожалению, женщина-пешеход скончалась на месте. О состоянии водителя отечественного автомобиля ничего не сообщается.

Сейчас сотрудники ГИБДД Башкирии устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU