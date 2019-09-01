2019-09-01T10:25:45+03:00
Общество

В Уфе проходит международный марафон

Некоторые улицы центра города перекрыты
Рустем АХУНОВ
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Фото: proural.infoФото: proural.info
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В воскресенье, 1 сентября, в башкирской столице проходит уже традиционный уфимский Международный марафон.

Как это было ранее, участники могут выбрать, на какую дистанцию они будут совершать забег — 2, 5, 10, 21 или 42 километра. Маршруты проходят в центральной части города. Из-за этого некоторые улицы перекрыли для движения автомобилей. Все забеги закончатся уже к двум часам дня.

На открытие марафона в этом году в Уфу приехали президент федерации хоккея России Владислав Третьяк и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Перед гостями и участниками марафона также выступят приглашенные спортсмены и артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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