Какой будет погода в Башкирии на праздничную линейку 2 сентября
Лучше одеться потеплее и взять с собой зонт
.
Изменить размер текста:
На праздничной линейке 2 сентября погода ожидается прохладная и дождливая. По данным синоптиков, в понедельник ночью столбик термометра покажет +1, +6 градусов, днем воздух прогреется до +9, +14 градусов. Придется одеться потеплее. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость достигнет 12-13 м/с.
Ожидаются также осадки – в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди. Взять зонт будет не лишним.
В Уфе, в свою очередь, дождя не будет. Целый день будет облачно, температура воздуха составит 13 градусов. Ближе к вечеру выглянет солнце.
Такой характер погоды сохранится до середины недели.
ИСТОЧНИК KP.RU