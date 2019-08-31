Какой будет погода в Башкирии на праздничную линейку 2 сентября

СЕГОДНЯ 20:17 2019-08-31T20:17:43+03:00

Лучше одеться потеплее и взять с собой зонт

Изменить размер текста: A A

На праздничной линейке 2 сентября погода ожидается прохладная и дождливая. По данным синоптиков, в понедельник ночью столбик термометра покажет +1, +6 градусов, днем воздух прогреется до +9, +14 градусов. Придется одеться потеплее. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость достигнет 12-13 м/с.

Ожидаются также осадки – в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди. Взять зонт будет не лишним.

В Уфе, в свою очередь, дождя не будет. Целый день будет облачно, температура воздуха составит 13 градусов. Ближе к вечеру выглянет солнце.

Такой характер погоды сохранится до середины недели.

ИСТОЧНИК KP.RU