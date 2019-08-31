Стала известна судьба 22-летней пропавшей в Уфе Марины Сагитовой
Девушку нашли живой и невредимой
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Сегодня, 31 августа, в столице Башкирии прекратили поиски 22-летней Марины Сагитовой. Об этом сообщили волонтеры группы «Лиза Алерт», которые вели поиски. К счастью, девушка жива и здорова. Где все это время она находилась – неизвестно.
Напомним, что девушка пропала 29 августа. Ушла на прогулку и не вернулась. Родители сразу забили тревогу, поскольку их дочь нуждается в медицинской помощи. Уфимка могла находиться в любом районе города.
Благо, поиски завершились благополучно. Сейчас она находится дома.
ИСТОЧНИК KP.RU