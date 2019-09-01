«Все, нашли мне замену»: в Башкирии нашли тело 15-летней девочки

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-01T08:58:09+03:00

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Вечером, 30 августа, в селе Камышинка Бирского района Башкирии произошло ЧП – 67-летняя женщина обнаружила в собственном доме труп своей внучки, которая пришла к ней в гости. Родственники не проживали совместно.

Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», 15-летняя школьница покончила с собой.

На место происшествия оперативно выехали полицейские, которые изъяли сотовый телефон, на место также обнаружили веревку. Начато разбирательство.

Судя по странице погибшей школьницы во Вконтакте, нельзя сказать, что девочка радовалась жизни. Вся стена в социальной сети увешена депрессивными строчками и изображениями.

- Вcе, нaшли мне зaмену. Спacибo, - последний текст на странице девочки.

Что сподвигло ее на такой шаг, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU