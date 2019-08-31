2019-08-31T15:10:06+03:00
Общество

Какой будет погода в Башкирии завтра, 1 сентября

Ночью похолодает до +1 градуса
Эльвина АПАРИНА
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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 1 сентября. Так, первый осенний день будет дождливым – местами пройдут осадки, ветер будет дуть с севера, умеренный.

Ночью похолодает до +1, +6 градусов, в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до -1, -3 градусов.

Днем воздух прогреется до +8, +13 градусов. В Уфе, в свою очередь, дождей не ожидается. Будет облачно, температура воздуха днем составит +12 градусов, а вечером +4.

Такой характер погоды сохранится в ближайшие четыре дня, затем в республику придет потепление.

Синоптики успокаивают: неприятных сюрпризов погода в сентябре не преподнесет. Температура воздуха и количество осадков ожидаются в пределах многолетней нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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