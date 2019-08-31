Убитого в Башкирии годовалого Тимура Хабирова хладнокровно удушили веревкой

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-31T14:30:45+03:00

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Стало известно, как именно 28-летняя Юлия Хабирова убила своего ребенка. Мать двоих детей хладнокровно задушила своего сына веревкой. Об этом сообщил источник «КП – Уфа».

- Тело ребенка было обнаружено в яме глубиной 50 сантиметров. Мальчик был завернут в простынь и одеяло, обязан веревкой. На шее имелась странгуляционная борозда. Он скончался от асфиксии, - сказал собеседник.

«Комсомолка» также публикует первые фотографии с места происшествия, сделанные в первые минуты после обнаружения тела.

Фото с места

Напомним,что тело годовалого Тимура Хабирова нашли в два часа ночи 31 августа. Его искали почти трое суток сотни человек – поисковики, волонтеры, полиция, сельчане, кинологи. До последнего всем хотелось верить, что мальчик жив. Его мать, пытаясь запутать следствие, 29 августа заявила в полицию о том, что ребенок пропал ночью из своей кроватки.

ИСТОЧНИК KP.RU