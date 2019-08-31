Башкирия получила 180 новых автобусов

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-31T12:58:01+03:00

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31 августа парк «Башавтотранса» пополнился 180 комфортабельными автобусами. Их торжественно вручили перед «Уфа-Ареной». Часть автобусов остается в Уфе на пригородных маршрутах, часть уедет в районы и другие города.

В первом квартале 2020 года поступит еще 62 автобуса – 17 среднего класса и 45 больших автобусов.

На закупку транспорта в этом году выделили 2,1 млрд рублей, а в следующем еще 433 миллиона.

- Новыми автобусами довольны как водители, так и пассажиры. К нам на горячую линию поступает много звонков от пассажиров, которые приятно удивлены и благодарят за комфорт и безопасность, - сказал руководитель предприятия.

Все 180 автобусов оборудованы мягкими креслами и ремнями безопасности, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами, электронными рейсоуказателями.

ИСТОЧНИК KP.RU