2019-08-31T12:58:01+03:00
Экономика

Башкирия получила 180 новых автобусов

Парк «Башавтотранса» пополнился Нефазами
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

31 августа парк «Башавтотранса» пополнился 180 комфортабельными автобусами. Их торжественно вручили перед «Уфа-Ареной». Часть автобусов остается в Уфе на пригородных маршрутах, часть уедет в районы и другие города.

В первом квартале 2020 года поступит еще 62 автобуса – 17 среднего класса и 45 больших автобусов.

На закупку транспорта в этом году выделили 2,1 млрд рублей, а в следующем еще 433 миллиона.

- Новыми автобусами довольны как водители, так и пассажиры. К нам на горячую линию поступает много звонков от пассажиров, которые приятно удивлены и благодарят за комфорт и безопасность, - сказал руководитель предприятия.

Все 180 автобусов оборудованы мягкими креслами и ремнями безопасности, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами, электронными рейсоуказателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какой будет погода в Башкирии завтра, 1 сентября
Убитого в Башкирии годовалого Тимура Хабирова хладнокровно удушили веревкой
Стало известно, какое наказание грозит матери, убившего своего годовалого малыша в Башкирии
Мать двоих детей в Башкирии задушила годовалого сына из-за голода
«Прости нас, взрослых»: Башкирия скорбит по убитому годовалому младенцу
Подробности аварии под Уфой, где от столкновения загорелась иномарка
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
«Мать показала, где лежит его тело»: пропавшего в Башкирии малыша нашли
Поиски пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Башкирии закончились трагедией
В Уфе завтра пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки
В Уфе продлили арест политику Айрату Дильмухаметову
Житель Башкирии рискуя жизнью вытащил из горящей машины семью с маленьким ребенком
Более пяти тысяч спортсменов примут участие в Уфимском марафоне
В истории с исчезновением годовалого малыша в Башкирии появился третий фигурант
Житель Башкирии хладнокровно убил свою жену
«Как в мавзолее стоят кишкоманы!»: жители Башкирии устроили давку у ресторана
В Уфе погибла девушка, упав с многоэтажки
В Башкирии вандалы осквернили памятник ветеранам Великой Отечественной войны
БСТ обновляется: главный телеканал республики готовится к новому сезону!
МЧС Башкирии объявило очередное предупреждение – на этот раз из-за заморозков
В Уфе без вести пропала молодая девушка
Обвинившая начальников в изнасиловании экс-дознавательница из Уфы назвала себя музыкантом