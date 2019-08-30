В Уфе завтра пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

СЕГОДНЯ 20:14 2019-08-30T20:14:14+03:00

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В предстоящую субботу, 31 августа, в Уфе пройдут первые осенние сельскохозяйственные ярмарки. Ставшие уже традиционными овощные распродажи охватят несколько площадок в разных районах города. В уфимской мэрии сообщают, что с 10:00 до 16:00 каждый посетитель ярмарки сможет приобрести свежие овощи по доступной цене.

Ярмарки пройдут в Калининском районе на площади перед ДК УМПО по улице Машиностроителей, 10; в Ленинском районе на площадке перед сквером «Волна» по улице Ахметова; в Октябрьском районе перед Дворцом спорта по улице Зорге, 41; и в Орджоникидзевском районе на площади Орджоникидзе по улице Первомайской, 14.

ИСТОЧНИК KP.RU