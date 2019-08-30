В Уфе продлили арест политику Айрату Дильмухаметову

СЕГОДНЯ 19:21 2019-08-30T19:21:08+03:00

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Сегодня, 30 августа, Кировский районный суд Уфы продлил арест известному общественнику и политику Айрату Дильмухаметову. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму. По решению суда он пробудет в СИЗО как минимум до 6 ноября, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

Напомним, ранее судимый за «публичное оправдание терроризма» политик вновь попал в поле зрения регионального управления ФСБ весной этого года. На этот раз в отношении него было возбуждено уголовное дело по другой части этой же статьи. 15 марта 2019 года его арестовали и по решению Кировского районного суда отправили в следственный изолятор.

По версии следствия, в своих видеороликах, которые он распространял в социальных сетях и видеохостинге «YouTube» он вступался за членов запрещенной в России и признанной террористической по решению Верховного суда организации «Хизб ут-Тахрир».

ИСТОЧНИК KP.RU