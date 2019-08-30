Житель Башкирии хладнокровно убил свою жену

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-30T16:23:53+03:00

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В Нефтекамске местный житель признан виновным в убийстве своей супруги. Об этом сообщает Следком Башкирии. Ближайшие несколько лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Трагическая история берет начало с вечера 23 августа 2019 года. Тогда пьяный 41-летний мужчина поссорился со своей женой. В ходе конфликта он проявил настоящую жестокость: избил супругу и несколько раз ударил ее в грудь ножом. 36-летняя женщина скончалась на месте. Сам преступник решил избавиться от всех следов и выдать смерть супруги за самоубийство. Он вызвал «скорую» и сказал медикам, что якобы убитая сама себе нанесла смертельные удары.

Следователям с самоубийством показалась сомнительной. Они провели экспертные исследования и пришли к выводу, что женщина не могла нанести себе удары самостоятельно. Собранные доказательства свидетельствовали о том, что именно мужчина причастен к смерти жены. В ходе разбирательства он выдвигал противоречащие друг другу версии об обстоятельствах гибели супруги. Вину в совершенном преступлении подсудимый так и не признал.

– Ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и причинение легкого вреда здоровью своей супруге, – сообщили в региональном следкоме.

В последнем случае дело было прекращено – жена простила своего мужа и, как оказалось впоследствии, совершила роковую ошибку. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU