2019-08-30T15:43:04+03:00
Общество

«Как в мавзолее стоят кишкоманы!»: жители Башкирии устроили давку у ресторана

Столпотворение заснял местный житель
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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Сегодня в городе Салават впервые появился популярный ресторан быстрого питания. На открытии собралось огромное количество горожан – видимо, организаторы постарались на славу и нашли, чем привлечь местных жителей. В самом заведении и около него буквально не протолкнуться. Люди продолжают стоять на улице, несмотря на дождь.

Происходящее заметил проезжавший мимо автомобилист. Мужчина не смог удержать перед тем, чтобы снять толпу и не отвесить язвительный комментарий. Ролик он тут же загрузил в популярное городское сообщество.

– Как в мавзолее стоят кишкоманы, которые хотят дождаться своего долгожданного кусочка, – описывает происходящее водитель, сидя в своей машине. – Бедненькие, мокнут. Погода – пофигу. Лишь бы пожрать.

Некоторые комментаторы признались, что им стыдно за свой город. Но были и те, кто нашел, в чем упрекнуть автора ролика. Один из пользователей обвинил его в ненужной агрессии. «Хотят – пусть стоят», – вступился за своих земляков подписчик.

Толпа у ресторона быстрого питания в Салавате // 30.08.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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