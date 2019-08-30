Более пяти тысяч спортсменов примут участие в Уфимском марафоне

СЕГОДНЯ 17:33 2019-08-30T17:33:09+03:00

Он состоится уже в это воскресенье, 1 сентября

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Пятый Уфимский международный марафон состоится в столице Башкирии в воскресенье 1 сентября. Он объединит более пяти тысяч спортсменов из 30 стран.

Любителям бега предложат на выбор пять дистанций: традиционные 42,2 и 21,1 км, а также 10, 5 и 2 километра. Кроме того, в программе - детские забеги и эстафета. Старт и финиш - на стадионе "Динамо".

Комментировать марафон будет известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев.

В мэрии Уфы уточнили, что на время мероприятия движение транспорта в историческом центре будет ограничено. С 14.00 31 августа до 22.00 1 сентября будет закрыт проезд по ул. Заки Валиди от улицы Карла Маркса до Театральной. 1 сентября с 6.30 до 14.30 будут перекрыты улицы Заки Валиди, Гафури, Пушкина, Карла Маркса, Ленина и другие, указанные на схеме.

Схема перекрытия дорог: мэрия Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU