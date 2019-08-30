В Башкирии вандалы осквернили памятник ветеранам Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-30T14:25:20+03:00

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В поселке Свобода Куюргазинского района произошел акт вопиющего вандализма. Хулиганы покусились на памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Неизвестные разбили таблички и именами героев, а также испачкали их грязью и испражнениями. Фотографии с места случившегося были размещены в городском сообществе ВКонтакте. Автор поста обвинил администрацию поселка и участкового в том, что они замалчивали преступление.

– К ответственности никто не привлечен, скорее всего даже в полицию никто не заявлял и не сообщал, – возмутился мужчина, опубликовавший запись.

По его мнению, налицо правонарушение, предусмотренное статьей уголовного кодекса. Он призвал местных жителей решить вопрос общими силами.

фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU