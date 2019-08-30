В Башкирии вандалы осквернили памятник ветеранам Великой Отечественной войны
В поселке Свобода Куюргазинского района произошел акт вопиющего вандализма. Хулиганы покусились на памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Неизвестные разбили таблички и именами героев, а также испачкали их грязью и испражнениями. Фотографии с места случившегося были размещены в городском сообществе ВКонтакте. Автор поста обвинил администрацию поселка и участкового в том, что они замалчивали преступление.
– К ответственности никто не привлечен, скорее всего даже в полицию никто не заявлял и не сообщал, – возмутился мужчина, опубликовавший запись.
По его мнению, налицо правонарушение, предусмотренное статьей уголовного кодекса. Он призвал местных жителей решить вопрос общими силами.
фото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU