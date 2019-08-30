В Уфе без вести пропала молодая девушка

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-30T13:33:10+03:00

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В Уфе разыскивают 22-летнюю Марину Сагитову. Вчера, 29 августа, она ушла из дома и до сих пор не вернулась. К поискам девушки подключились волонтеры «Лиза Алерт». Активисты, сообщившие о пропаже в социальных сетях, отметили, что Марина нуждается в медицинской помощи, а поисковики – в добровольцах. По их данным, уфимка может находиться в любом районе города.

Приметы: рост – 165 см, крепкое телосложение, русые волосы до плеч, серо-голубые глаза. Была одета в розовую куртку, темно-синие джинсы, синие кеды с белой подошвой.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Марии Сагитовой, просят позвонить по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU