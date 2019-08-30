Обвинившая начальников в изнасиловании экс-дознавательница из Уфы назвала себя музыкантом

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-30T13:12:17+03:00

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История с экс-дознавательницей из Уфы, обвинившей в изнасиловании своих начальников, начинает обрастать подробностями, которые перестают относиться к самому делу. Так, на днях в ходе допроса девушка обвинила адвокатов обвиняемых в том, что они пиарятся за ее счет, давая комментарии журналистам. Об этом рассказал один из защитников Рустам Ибрагимов.

Юрист также сообщил подробности о поведении Гульназ (имя изменено – прим.ред.) и о том, какую характеристику она себе дает. Потерпевшая, по его словам, на допросе заявила, что является «положительной личностью, много читает, что она музыкант».

– То руками закроется, то ногу на ногу поставит, это тоже о чем-то да говорит, – цитирует Ибрагимова aif.ru.

Напомним, в октября прошлого года 23-летняя дознавательница обвинила троих офицеров – Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука – в групповом изнасиловании. Как утверждает потерпевшая, они надругались над ней в кабинете отдела по вопросам миграции. Обвиняемые в данный момент находятся под домашним арестом. Последнее судебное заседание прошло 29 августа. Следующее назначено на вторник, 3 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU