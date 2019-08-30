2019-08-30T12:21:44+03:00
Общество

Алексей Гусев стал руководителем Госкомторговли Башкирии

Он сменил на этой должности Гузэль Асылову
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: trade.bashkortostan.ruфото: trade.bashkortostan.ru
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Радий Хабиров подписал два указа, связанных с Госкомитетом Башкирии по торговле и защите прав потребителей. Согласно первому документу, должность главы ведомства по собственному желанию освободила Гузэль Асылова. Она переходит на другую работу после двух лет во главе госкомитета.

Вторым указом врио главы Башкирии назначил на освободившуюся должность Алексея Гусева. В этом году он стал заместителем председателя госкомторговли.

Гусев родом из Московской области. Получил высшее образование в Коломенском государственном педагогическом университете. Карьеру начал как тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы в Коломне. Спустя шесть, в 2005 году, занял пост руководителя группы отдела продаж в московской компании «Телеком ТЗ». В дальнейшем проработал на руководящих должностях в других фирмах. Перед приездом в Уфу был директором «Комбината школьного питания» в Химках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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