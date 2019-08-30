На строительство улицы Мушникова в Уфе потратят 137 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-30T11:49:22+03:00

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В Уфе будут строить продолжение улицы Мушникова. Администрация города объявила электронный аукцион, по итогам которого будет выбран подрядчик. Торги пройдут 6 сентября. Начальная стоимость контракта составляет 136,98 млн рублей. Деньги будут выделены сразу из нескольких бюджетов: федерального, республиканского и муниципального.

Победитель аукциона займется строительством 396-метрового участка дороги в микрорайоне Инорс между улицами Шолохова и Сельской Богородской. Как сообщает «РБК-Уфа» ширина проезжей части – 15 метров, а тротуаров – 5,5. Подрядчик должен будет завершить работы до 20 октября 2020 года, а также предоставить гарантию на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU