2019-08-30T11:24:48+03:00
Происшествия

Жители Башкирии не поделили такси и устроили поножовщину

Следователи возбудили уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Правоохранители задержали 47-летнего электрикаПравоохранители задержали 47-летнего электрика
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В Чишминском районе Башкирии две компании людей не поделили такси – все это закончилось тем, что двое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, 32-летний и 27-летний жители Чишмов подошли ночью к такси, чтобы уехать на нем. Одновременно с этим к автомобилю подошла другая группа людей – 47-летний электрик и два его родственника. Впоследствии между компаниями вспыхнул конфликт. Молодые чишминцы стали агрессивно вести себя по отношению к брату электрика. Тому это совершенно не понравилось. Он схватился за нож и ранил им двух обидчиков.

Мужчин доставили в больницу, откуда и были вызваны полицейские. Они задержали подозреваемого электрика. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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