Башкирия получит 20 млн рублей на создание модельных библиотек
Районы Башкирии получат средства на создание трех модельных библиотек в селах. 20 млн рублей будут выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщили в республиканском Минкульте.
Всего было направлено четыре заявки, три из которых одобрили в федеральной Министерстве культуры. Речь идет о Центральной районной библиотеке (Благоварский район), Асяноваской сельской библиотеке (Дюртюлинский район) и Кандринской сельской библиотеке (Туймазинский район).
Помещения библиотек планируется обеспечить быстрым доступом к современным информационным ресурсам научного и художественного содержания, а также оцифрованной периодической печати. Библиотеки также оснастят высокоскоростным интернетом.
ИСТОЧНИК KP.RU