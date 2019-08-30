Башкирия получит 20 млн рублей на создание модельных библиотек

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-30T10:26:49+03:00

Три заявки из четырех от Башкирии были приняты в минкульте Фото: Олег ЗОЛОТО

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Районы Башкирии получат средства на создание трех модельных библиотек в селах. 20 млн рублей будут выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщили в республиканском Минкульте.

Всего было направлено четыре заявки, три из которых одобрили в федеральной Министерстве культуры. Речь идет о Центральной районной библиотеке (Благоварский район), Асяноваской сельской библиотеке (Дюртюлинский район) и Кандринской сельской библиотеке (Туймазинский район).

Помещения библиотек планируется обеспечить быстрым доступом к современным информационным ресурсам научного и художественного содержания, а также оцифрованной периодической печати. Библиотеки также оснастят высокоскоростным интернетом.

ИСТОЧНИК KP.RU