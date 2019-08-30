2019-08-30T10:13:28+03:00
Общество

Автопробег «Комсомолки»: святое место монастырь Варвары Скворчихинской

Участники экспедиции посетили популярную у христианских паломников обитель и посадили там деревья и цветы
Павел КРАЙНОВ
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На сегодняшний день на территории монастыря продолжается стройкаНа сегодняшний день на территории монастыря продолжается стройкаФото: Рустем АХУНОВ
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Во время автопробега в честь векового юбилея Башкирии «Комсомольская правда – Уфа» вместе с друзьями и партнерами отправилась в село Скворчиха, что в Ишимбайском районе республики. Там расположен женский монастырь Святой Варвары Скворчихинской.

Святое для православных христиан место мы не случайно включили в программу автопробега. Здесь, в деревне Скворчиха, самом сердце Башкирии, ощущается единение человека и природы. Оно окутано со всех сторон горами и степями, на территории монастыря бьют святые источники. На входе в обитель нас встретила настоятельница монастыря и рассказала о том, как в Ишимбайском районе вообще появился христианский монастырь.

- Наша обитель носит имя блаженной сестры Варвары. Судьба этой женщины очень непростая - она полна борьбы, за веру и за всех людей. - говорит матушка Вера. - Она родилась в этом селе в 1890 году в семье местного священника Василия Архангельского. Когда о вере в школах говорить запретили и стали преподавать безбожие, она не смогла этого принять и стала затворницей. Более 35 лет она провела в затворе. За это ее прозвали блаженной.

Подробнее о том, как добраться до этого удивительного места читайте в нашем отчете об автопробеге в честь 100-летия Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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