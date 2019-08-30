Под Уфой мужчина упал с крыши дома
Под Уфой мужчина сорвался с крыши дома. Все произошло накануне днем в районе деревни Дудкино. Местный житель во время проведения строительных работ в частном доме не удержался и упал с крыши. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера Управления гражданской защиты в 15:00. На место выехали спасатели и медики.
Чтобы быстрее добраться до деревни, сотрудникам экстренных служб пришлось пересекать реку Уфу на лодках. Медики осмотрели 36-летнего мужчину и оказали первую помощь. После этого спасатели транспортировали его до автомобиля «скорой». Пострадавшего доставили в одну из клинических больниц.
Мужчина сорвался с крыши дома под Уфой // 29.08.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU