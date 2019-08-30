2019-08-30T09:48:26+03:00
Происшествия

Под Уфой мужчина упал с крыши дома

Пострадавшего доставили в клиническую больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфефото: УГЗ по Уфе
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Под Уфой мужчина сорвался с крыши дома. Все произошло накануне днем в районе деревни Дудкино. Местный житель во время проведения строительных работ в частном доме не удержался и упал с крыши. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера Управления гражданской защиты в 15:00. На место выехали спасатели и медики.

Чтобы быстрее добраться до деревни, сотрудникам экстренных служб пришлось пересекать реку Уфу на лодках. Медики осмотрели 36-летнего мужчину и оказали первую помощь. После этого спасатели транспортировали его до автомобиля «скорой». Пострадавшего доставили в одну из клинических больниц.

Мужчина сорвался с крыши дома под Уфой // 29.08.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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