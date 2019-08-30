«Побежала за собакой и пропала»: в Башкирии уже три месяца разыскивают молодую девушку

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-30T09:50:03+03:00

Мама пропавшей не представляет, где та может находиться

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В Салавате мама 21-летней Анастасии Тимуш Светлана уже три месяца не находит себе места. Её дочь пропала 30 мая, и с тех пор о ней нет никаких известий. Бесконечные посты в социальных сетях не дают никакого толка. Пропала Анастасия как-то совсем уж странно, просто побежав за своей собакой.

– Она с отцом пошла в магазин. Взяли с собой собаку. Та убежала, и Настя рванула за ней. В итоге собака вернулась, а дочь – нет, – вспоминает злополучный день мама девушки.

Женщина рассказала, что ее дочь является инвалидом второй группы из-за черепно-мозговой травмы. Каждый год родители кладут ее в больницу. Периодически Светлане звонят горожане и рассказывают, что видели Анастасию, причем в совершенно другой одежде. Полицейские помочь пока не могут – девушке удается скрываться.

– Вот я не знаю, где она вообще живет. Ее видели то с женщиной, то с мужчиной. Она может, где-то обитает, но найти-то можно, это ведь не иголка в стоге сена, – рассказала корреспонденту "КП-Уфа" Светлана.

В момент пропажи девушка была одета в красное пальто с черными рукавами, синие джинсы и синие кеды в полоску. На голове у нее был платок. Последний раз ее видели в болоньевой серой куртке, сером шарфе и синих джинсах.

Приметы: среднее телосложение, зеленые глаза. На одной из рук нет половины мизинца. В день пропажи было пострижена «под мальчика», однако сейчас, вероятно, волосы отросли. Плохо разговаривает, картавит.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Анастасии, просят позвонить по номеру ее мамы: 8(987)6201189 (Светлана).

ИСТОЧНИК KP.RU