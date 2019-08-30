2019-08-30T08:46:42+03:00
Общество

«Вызов я принимаю»: Радий Хабиров будет участвовать в дебатах

Для подготовки к дискуссии врио главы Башкирии купил себе пособие по убеждению
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров уже готовится к дебатамХабиров уже готовится к дебатам
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Врио главы Башкирии согласился принять участие в дебатах. Об этом он заявил на своих страницах в социальных сетях. Предваряя свое согласие, Хабиров отметил, что изначально отказался, «следуя российской политической традиции», потому что не хотел тратить время на политические дискуссии. Однако, как признался руководитель республики, он пришел к выводу, что ему проще работать в контакте с аудиторией – даже той, которая не благосклонна к нему.

– Это будет полезно и участникам, и зрителям, поэтому вызов я принимаю и в дебатах поучаствую, – написал Радий Хабиров.

Для подготовки он купил себе пособие по ведению эффективной дискуссии «NLP. Искусство убеждать» за авторством Ричарда Бендлера. Штабы своих политических оппонентов и СМИ врио главы Башкирии попросил определить дату и время дебатов. С кем именно ему придется схлестнуться в словесной баталии, пока неизвестно.

vk.com

vk.com

Напомним, ранее Хабиров рассказывал, что не хочет участвовать в дебатах из-за недостатка опыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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