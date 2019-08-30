Десятки уфимцев со всех районов пожаловались на запах газа в квартирах

СЕГОДНЯ 08:14 2019-08-30T08:14:39+03:00

В Управлении гражданской защиты объяснили, в чем дело

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Накануне на пульт диспетчера Управления гражданской защиты поступило 45 обращений от напуганных уфимцев со всех районов города. Они пожаловались на резкий запах газа в квартирах. Звонки стали поступать ближе к девяти часам вечера. Ведомство передало информацию в аварийную газовую службу.

Как сообщает городское УГЗ, на ГРС «Затон» случилось несанкционированное превышение степени одоризации природного газа. Одоразиация – это добавление в газ вещества с резким характерным запахом для обнаружение утечек.

По нормативу интенсивность запаха должна составлять три балла, однако к моменту замера в 21:30 специалисты выявили превышение до пяти баллов. То, что напугало уфимцев, – это неполное сгорание одоранта при использовании газовых приборов. В ведомстве отметили, что угрозы для жизни и людей нет.

– Горожанам рекомендуют проветривать помещения и не пользоваться газовыми приборами до их обследования специалистами газового хозяйства, – добавили в УГЗ. – Филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в работает в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU