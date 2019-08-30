2019-08-30T07:50:59+03:00
Происшествия

В Башкирии иномарка сбила 43-летнюю женщину

Она осталась жива, но получила травмы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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В четверг утром, 29 августа, в Стерлитамаке под колеса иномарки угодила женщина. Как рассказали в Госавтоинспекции республики, 43-летняя жительница Уфы переходила проспект Ленина. Она шла по пешеходному переходу, когда откуда ни возьмись появился "Renault SR" под управлением 77-летнего горожанина. Пенсионер не успел избежать наезда.

- В результате аварии пешеход с травмами госпитализирована, - сообщает на своей странице в соцсетях глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Насколько серьезно пострадала женщина, не уточняется.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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