В Башкирии «Лада» столкнулась со встречной фурой, пострадали двое

СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-30T07:12:49+03:00

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Утром 29 августа в Белорецком районе Башкирии произошла серьезная авария. На дороге Уфа-Инзер-Белорецк "Лада Гранта" врезалась во встречную фуру MAN, которой управлял 53-летний мужчина - житель Уфимского района. От удара легковое авто выбросило на обочину.

Его 27-летний водитель и ехавшая с ним 23-летняя девушка получили травмы. С места ДТП их увезли в больницу.

В ГИБДД Башкирии сообщают, что за сутки на дорогах региона зарегистрировали семь аварий. К счастью, они обошлись без жертв, но десять человек получили травмы.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU