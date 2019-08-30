В Башкирии «Лада» столкнулась со встречной фурой, пострадали двое
Мужчина и женщина были госпитализированы
Фото: ГИБДД Башкирии
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Утром 29 августа в Белорецком районе Башкирии произошла серьезная авария. На дороге Уфа-Инзер-Белорецк "Лада Гранта" врезалась во встречную фуру MAN, которой управлял 53-летний мужчина - житель Уфимского района. От удара легковое авто выбросило на обочину.
Его 27-летний водитель и ехавшая с ним 23-летняя девушка получили травмы. С места ДТП их увезли в больницу.
В ГИБДД Башкирии сообщают, что за сутки на дорогах региона зарегистрировали семь аварий. К счастью, они обошлись без жертв, но десять человек получили травмы.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU