Возле магазина в Уфе нашли бездыханное тело мужчины

СЕГОДНЯ 06:50 2019-08-30T06:50:22+03:00

Он пролежал так несколько часов

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В ночь на 30 августа уфимцы, живущие возле дома №2 по улице Амантая, наблюдали жуткую картину. На асфальте у магазина "Красное и белое" лежал бездыханный мужчина. Он оставался на земле более двух часов, после чего подъехала "скорая".

Этот момент очевидцы засняли на видео. Как сообщает Mkset.ru, медики просто осмотрели мужчину, да так и оставили, даже ничем не накрыв. Это вызвало возмущение у многих горожан.

- Не оставлять же вот так на холоде и асфальте человека! - заявили они журналистам.

Что произошло с мужчиной, пока остается не ясным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/728990" frameborder="0"></iframe> Возле магазина в Уфе нашли бездыханное тело.Анастасия КУЗНЕЦОВА

Видео: mkset.ru

ИСТОЧНИК KP.RU