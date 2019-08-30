Возле магазина в Уфе нашли бездыханное тело мужчины
В ночь на 30 августа уфимцы, живущие возле дома №2 по улице Амантая, наблюдали жуткую картину. На асфальте у магазина "Красное и белое" лежал бездыханный мужчина. Он оставался на земле более двух часов, после чего подъехала "скорая".
Этот момент очевидцы засняли на видео. Как сообщает Mkset.ru, медики просто осмотрели мужчину, да так и оставили, даже ничем не накрыв. Это вызвало возмущение у многих горожан.
- Не оставлять же вот так на холоде и асфальте человека! - заявили они журналистам.
Что произошло с мужчиной, пока остается не ясным.
Возле магазина в Уфе нашли бездыханное тело.Анастасия КУЗНЕЦОВА
Видео: mkset.ru
ИСТОЧНИК KP.RU