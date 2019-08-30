В Башкирии пожарные помогли девушке, которую сбила машина
Они оказали несчастной первую помощь
Фото: МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:
В Башкирии пожарные помогли девушке, ставшей жертвой наезда.
Около половины 10-го утра они проезжали деревню Урман-Бишкадак в Ишимбайской районе и стали свидетелями ДТП. Ехавший перед ними автомобиль сбил девушку. От удара несчастную отбросило на встречную полосу. Сотрудники МЧС ринулись на помощь пострадавшей.
В МЧС по Башкирии рассказали, что они наложили ей жгуты, чтобы остановить кровотечение, вызванное открытым и закрытым переломами. До приезда медиков пожарные психологически поддерживали девушку, а также помогали прийти в себя водителю, совершившему наезд.
ИСТОЧНИК KP.RU