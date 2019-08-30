2019-08-30T07:29:27+03:00
Происшествия

В Башкирии пожарные помогли девушке, которую сбила машина

Они оказали несчастной первую помощь
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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В Башкирии пожарные помогли девушке, ставшей жертвой наезда.

Около половины 10-го утра они проезжали деревню Урман-Бишкадак в Ишимбайской районе и стали свидетелями ДТП. Ехавший перед ними автомобиль сбил девушку. От удара несчастную отбросило на встречную полосу. Сотрудники МЧС ринулись на помощь пострадавшей.

В МЧС по Башкирии рассказали, что они наложили ей жгуты, чтобы остановить кровотечение, вызванное открытым и закрытым переломами. До приезда медиков пожарные психологически поддерживали девушку, а также помогали прийти в себя водителю, совершившему наезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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