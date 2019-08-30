2019-08-30T05:58:04+03:00
Общество

В Башкирии назначили руководителя госкомитета по торговле

Им стал бывший зампредседателя комитета Алексей Гусев
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Исполнять обязанности председателя госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей отныне будет Алексей Гусев. Указ о его назначении подписал врио главы республики Радий Хабиров.

Руководившая комитетом прежде Гузэль Асылова освобождена от должности. В пресс-службе руководителя региона уточнили, что она покинула пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Алексей Гусев ранее был ее первым заместителем.

Как следует из биографической справки, он родился в 1982 году в Коломне и окончил Коломенский государственный педагогический институт. Шесть лет он работал тренером-преподавателем в ДЮСШ городского Управления образования. Далее занимал руководящие посты в ряде московских компании, а до переезда в Уфу возглавлял МБУ «Комбинат школьного питания» в Химках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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