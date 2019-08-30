В Башкирии назначили руководителя госкомитета по торговле
Исполнять обязанности председателя госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей отныне будет Алексей Гусев. Указ о его назначении подписал врио главы республики Радий Хабиров.
Руководившая комитетом прежде Гузэль Асылова освобождена от должности. В пресс-службе руководителя региона уточнили, что она покинула пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Алексей Гусев ранее был ее первым заместителем.
Как следует из биографической справки, он родился в 1982 году в Коломне и окончил Коломенский государственный педагогический институт. Шесть лет он работал тренером-преподавателем в ДЮСШ городского Управления образования. Далее занимал руководящие посты в ряде московских компании, а до переезда в Уфу возглавлял МБУ «Комбинат школьного питания» в Химках.
ИСТОЧНИК KP.RU