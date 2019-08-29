В Башкирии "Камаз" врезался в колонну машин на глазах инспектора ДПС
На трассе М-5 под Октябрьским случилось массовое ДТП с участием "Камаза". Момент аварии заснял видеорегистратор в автомобиле инспектора ДПС. Мужчина как раз остановил одну из машин и беседовал с ее водителем, когда все произошло.
На кадрах видно, что как несколько машин стоят друг за другом. Неожиданно в них на огромной скорости влетает "Камаз". Как сообщает ГТРК "Башкортостан", за рулем грузовика был 61-летний мужчина. Судя по записи, сотрудник ГИБДД пытался предотвратить аварию, делая знаки водителю, но машину было уже не остановить.
Сильнее всего досталось "Рено", машина приняла на себя основной удар. 33-летняя пассажирка авто была госпитализирована. Помяло и еще три автомобиля - второй "Рено", "Хендай Крета" и "Ладу Гранта".
Массовая авария с участием "Камаза" в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА
Видео: Youtube, Ваня Казалупов
ИСТОЧНИК KP.RU