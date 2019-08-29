2019-08-29T16:53:58+03:00
Общество

Стала известна судьба 51-летнего жителя Башкирии, который пропал по пути в другой город

Мужчина отправился на заработки три месяца назад и исчез
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Завершились поиски 51-летнего жителя Стерлитамака Рамиля Янбердина, который пропал три месяца назад. В мае мужчина поехал в Мелеуз на заработки и словно сквозь землю провалился - перестал выходить на связь с родными. К поискам мужчины подключились волонтеры местного поискового отряда «Отклик-Стерлитамак». Они разместили ориентировки на пропавшего в соцсетях.

Сегодня, 29 августа, от добровольцев пришла радостная весть - мужчину удалось отыскать, он жив. Где все лето находился Рамиль, почему не давал о себе знать близким, волонтеры не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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