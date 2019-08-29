«Хорошо отношусь, люблю»: руководитель Челябинской области о Башкирии

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-29T16:17:03+03:00

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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел вчера пресс-конференцию, на которой поделился своим отношением к Башкирии. Он сделал это после вопроса одного из журналистов о впечатлениях от визита в республику. Текслер посещал Башкирии 4 августа. Руководитель области рассказал, что был в Уфе много раз.

– Я хорошо знаю регион, дружу с руководителем Радием Хабировым. Так что как я могу относиться? Хорошо отношусь, люблю, – признался Алексей Текслер.

Во время своего визита в Уфу в начале августа врио главы Челябинской области прогулялся с Радием Хабировым по городу. Тогда Текслер в своем Instagram-аккаунте отметил, что впереди у регионов много совместных проектов, и пожелал мира и добра башкирской земле.

Напомним, аналитики высоко оценили аккаунты в социальной сети Хабирова и Текслера.

ИСТОЧНИК KP.RU