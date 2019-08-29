2019-08-29T14:48:31+03:00
Общество

Скоростной интернет и универсальная карта: школы Башкирии ожидают нововведения

В правительстве провели «Час образования»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: it.bashkortostan.ruфото: it.bashkortostan.ru
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Сегодня, 29 августа, в правительстве Башкирии прошел «Час образования». На совещании обсуждались вопросы подготовки к новому учебного году. Особое внимание уделялось внедрению современной цифровой образовательной среды.

Председатель госкомитета республики по информатизации Геннадий Разумикин сообщил, что до 2021 года все школы будут подключены к скоростному интернету. Работа ведется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Руководитель ведомства также доложил о запуске «Карты школьника». Учащиеся бесплатно получат карту, которая объединит в себя несколько функций. Ею можно будет оплатить проезд (в рамках транспортной системы «Алга), питание и использовать в качестве носителя «для системы управления контролем доступа».

Исполняющий обязанности министра образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что все 1310 школ республики готовы начать работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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