2019-08-29T14:08:27+03:00
Общество

«Элементы самолюбования»: эксперты оценили Instagram Радия Хабирова

Врио главы Башкирии возглавил рейтинг виртуальной предвыборной кампании
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Сейчас на аккаунт врио главы Башкирии подписано 330 тысяч подписчиковСейчас на аккаунт врио главы Башкирии подписано 330 тысяч подписчиков
Изменить размер текста:

Эксперты фонда «Петербургская политика» оценили Instagram Радия Хабирова. Специалисты рассматривали страницы руководителей 16 регионов, в которых 8 сентября пройдут выборы. Аккаунт врио главы Башкирии, на который подписано свыше 330 тысяч человек, возглавил рейтинг виртуальной предвыборной кампании. Об этом сообщает издание "Ъ".

Исследователи дали любопытную характеристику странице Хабирова. Они нашли в ней «чередование ярких полуличных постов с актуальной для жителей информацией», а также «элементы самолюбования» и «жесткие батлы в комментариях». Под последним пунктом, вероятно, подразумеваются споры между подписчиками.

Аналитики также высоко оценили аккаунты Александра Беглова (врио губернатора Санкт-Петербурга), Алексея Текслера (врио главы Челябинской области) и Андрея Чибиса (врио главы Мурманской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна судьба 51-летнего жителя Башкирии, который пропал по пути в другой город
«Хорошо отношусь, люблю»: руководитель Челябинской области о Башкирии
За выборами в Башкирии будет наблюдать глава СПЧ при президенте России
Скоростной интернет и универсальная карта: школы Башкирии ожидают нововведения
За выборами в Башкирии будет следить тысяча юристов
В Уфе взорвалась домашняя химическая лаборатория
Молодая мама ночью зашла в комнату, а годовалого сына нет: в Башкирии массово ищут пропавшего ребенка
В Башкирии вновь объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер
«Вопрос тонкий»: жителя Башкирии застукали за вуайеризмом
В Уфе мужчина шесть лет насиловал малолетнюю дочь своей любовницы
Автопробег «Комсомолки»: священную гору Торатау можно покорить менее чем за час
В Башкирии на глазах у очевидцев вспыхнул автомобиль
«Прости, родная, что не уберегли»: смертельная болезнь забрала жизнь молодой девушки из Башкирии
«Дом.ru»обновит более 1 миллиона устаревших роутеров
В парламенте Башкирии намерены бороться с маскирующимися под кафе точками продажи алкоголя
Водителям рассказали, где в Башкирии установлены камеры фиксации нарушений
Власти Башкирии подготовили документы для создания особой экономической зоны