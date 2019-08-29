«Элементы самолюбования»: эксперты оценили Instagram Радия Хабирова

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-29T14:08:27+03:00

Сейчас на аккаунт врио главы Башкирии подписано 330 тысяч подписчиков

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Эксперты фонда «Петербургская политика» оценили Instagram Радия Хабирова. Специалисты рассматривали страницы руководителей 16 регионов, в которых 8 сентября пройдут выборы. Аккаунт врио главы Башкирии, на который подписано свыше 330 тысяч человек, возглавил рейтинг виртуальной предвыборной кампании. Об этом сообщает издание "Ъ".

Исследователи дали любопытную характеристику странице Хабирова. Они нашли в ней «чередование ярких полуличных постов с актуальной для жителей информацией», а также «элементы самолюбования» и «жесткие батлы в комментариях». Под последним пунктом, вероятно, подразумеваются споры между подписчиками.

Аналитики также высоко оценили аккаунты Александра Беглова (врио губернатора Санкт-Петербурга), Алексея Текслера (врио главы Челябинской области) и Андрея Чибиса (врио главы Мурманской области).

ИСТОЧНИК KP.RU