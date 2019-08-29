2019-08-29T12:29:47+03:00
Общество

В Башкирии вновь объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер

Ведомство также предупредило о тумане на дорогах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жителям республики стоит держаться подальше от хрупких конструкцийЖителям республики стоит держаться подальше от хрупких конструкций
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МЧС Башкирии второй день подряд объявило штормовое предупреждение. В республике ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Аварийное ведомство со ссылкой на синоптиков сообщило, что с 20:00 29 августа до 20:00 30 августа в регионе будет облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах до умеренного. На востоке возможны ливни. Северный ветер достигнет порывов 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +4, +9 градусов. Днем будет немного теплее: +12, +17.

Водителям стоит быть осторожными ночью и утром. Туман существенно ограничит видимость на дороге: от 500 метров и менее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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