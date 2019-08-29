В Башкирии вновь объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер
МЧС Башкирии второй день подряд объявило штормовое предупреждение. В республике ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Аварийное ведомство со ссылкой на синоптиков сообщило, что с 20:00 29 августа до 20:00 30 августа в регионе будет облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах до умеренного. На востоке возможны ливни. Северный ветер достигнет порывов 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +4, +9 градусов. Днем будет немного теплее: +12, +17.
Водителям стоит быть осторожными ночью и утром. Туман существенно ограничит видимость на дороге: от 500 метров и менее.
ИСТОЧНИК KP.RU